Se incorporaron 50 nuevas camas de internación y avanza con la renovación de las habitaciones del Hospital Central

Las obras forman parte de un plan integral de infraestructura en los hospitales municipales, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la calidad de atención para pacientes y trabajadores de la salud.

Una de las intervenciones del plan de infraestructura es la puesta en valor integral de todas las habitaciones de internación general del Hospital Central. El Municipio ya completó la incorporación de 50 nuevas camas para reemplazar las viejas y, actualmente, se encuentra en etapa de licitación pública el plan de obras para renovar completamente estos espacios.

Las obras incluyen: trabajos completos de pintura y reacondicionamiento de superficies, como solución definitiva a los problemas de humedad en paredes y cielorrasos; la renovación integral de los baños: recambio de bachas, mesadas y grifería, e instalación de barandas de seguridad; y la reparación y adecuación de puertas de acceso a cada ala de internación.

Estas mejoras buscan ofrecer un entorno más confortable, funcional, seguro e higiénico tanto para los pacientes internados y sus familias como para el personal de salud que desempeña sus tareas cotidianas.

(*) Otras obras en ejecución en el Hospital Central

Paralelamente, se desarrollan otras intervenciones clave en el establecimiento. Se están reparando los cuatro ascensores de pasajeros y los tres montacamillas, incluyendo renovación completa de cabinas en los ascensores de pasajeros y eliminación de tecnologías obsoletas.

Asimismo, avanza la impermeabilización de cubiertas y techos para solucionar filtraciones y proteger la estructura edilicia. También se están haciendo adecuaciones edilicias en los quirófanos para integrar nueva tecnología médica incorporada recientemente (protección radiológica, sistemas eléctricos, conectividad y mejora de iluminación quirúrgica)

(*) Hospital Materno Infantil

En paralelo, se está realizando la reparación integral y puesta en marcha del montacamillas N°1 del Materno Infantil, que incluye instalación de nueva cabina, reparación de motores y recuperación de un ascensor que permanecía fuera de servicio desde hace varios años.

(*) Incorporación de equipamiento médico

Durante los últimos dos meses de 2025, el Municipio incorporó importante equipamiento en los tres hospitales municipales:

– Hospital Central: 50 sillas de ruedas, campímetro, oftalmoscopio binocular indirecto, tomógrafo de coherencia óptica, centrífugas, dermatomo y microscopios para Anatomía Patológica, entre otros

– Hospital Ciudad de Boulogne: 4 sillas de ruedas, centrífugas y microscopio para Laboratorio

– Hospital Materno Infantil: 6 sillas de ruedas, centrífuga para Hemoterapia y microscopios para Laboratorio.

“Seguimos invirtiendo de manera sostenida en infraestructura y tecnología sanitaria porque queremos que nuestro sistema de Salud vuelva a ser un orgullo. Estas obras y equipamientos nos permiten seguir avanzando hacia una atención más segura, moderna y accesible para todos los vecinos, al tiempo que mejoramos las condiciones de trabajo de nuestros excelentes profesionales de la Salud”, expresó el intendente Ramón Lanús.

Las obras y adquisiciones forman parte de una política integral y continua de fortalecimiento de la red de salud pública municipal.