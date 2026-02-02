Julio Zamora recorrió los avances en el Hospital de Alta Complejidad para Adultos del Municipio de Tigre

El intendente monitoreó la culminación de los trabajos de hormigonado. La primera etapa del proyecto contempla 150 camas de internación en una superficie cubierta de 14.800 m2.

Avanza la construcción del nuevo Hospital de Alta Complejidad para Adultos en el Municipio de Tigre, que tiene el objetivo de ampliar los servicios de salud para los vecinos y vecinas. El intendente Julio Zamora recorrió la obra, que en su primera etapa contará con una capacidad de 150 camas de internación en una superficie cubierta de 14.800 m2.

El espacio brindará acceso a emergencia, quirófanos, internación de cuidados intermedios e intensivos, atención ambulatoria programada, unidad coronaria, laboratorio de análisis, anatomía patológica, diagnóstico por imágenes, diálisis, docencia e investigación, entre otras áreas.

Se encuentran culminados los trabajos de hormigonado, mampostería de planta baja, farmacia, guardia y sectores de servicio. Continúan las labores de colocación de carpinterías, contrapisos y aislamiento de azoteas.

Además, el establecimiento garantizará el completo servicio público de atención médica, al complementarse con los 23 centros de atención primaria del Municipio -brindan servicios a más de 950.000 personas anuales- los 3 hospitales de diagnóstico inmediato (HDI) de Don Torcuato, Benavídez y Tigre centro; los hospitales oftalmológico y odontológico; y el Sistema de Emergencia Tigre (SET). Todo el sistema de salud local asiste a más de 2 millones de consultas por año.