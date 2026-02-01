Verano en el MAT: el Municipio de Tigre invita a participar de talleres y actividades artísticas

El Gobierno local acerca diferentes propuestas culturales que incluyen lecturas grupales, pintura, collage, recorridos creativos y experiencias sensoriales para públicos de todas las edades. La iniciativa continuará durante febrero y no se necesita inscripción previa para asistir.

En el Museo de Arte Tigre (MAT), el Municipio ofrece una programación especial para disfrutar el verano 2026. Todos los talleres incluyen materiales y no es necesario contar con experiencia artística anterior, promoviendo el acceso libre y participativo al arte y la cultura. La propuesta continuará a lo largo de febrero, con actividades abiertas a toda la comunidad.

Programación – Actividades desde las 16hs.

Los miércoles, el museo ofrece dos actividades en simultáneo. Por un lado, Marouflage y teatro griego propone lecturas grupales de tragedias clásicas inspiradas en el marouflage del Salón Oval. En cada encuentro se trabaja la obra de un poeta diferente, abordando los mitos desde diversas miradas y fomentando el intercambio y el análisis colectivo. La actividad está destinada a jóvenes mayores de 18 años y adultos. Ese mismo día se desarrolla Pinturas y Sentidos, un recorrido creativo y sensorial por las salas del museo que invita a experimentar las obras a través de los sentidos, pensado para familias, jóvenes y adultos.

Los jueves, la propuesta “Azar y collage: experimentación visual” invita a crear piezas propias desde un enfoque estético, intuitivo y lúdico. A partir de las obras del patrimonio del museo, los participantes exploran el collage como lenguaje expresivo, priorizando el juego, la exploración visual y la creatividad. La actividad está dirigida a jóvenes mayores de 18 años y adultos.

Los viernes, “Ficción y dibujo: ¿Qué obra es?” propone una experiencia participativa en sala que combina dibujo y juego. A partir de la descripción de una obra aún no vista, los participantes imaginan, crean y descubren el museo desde la ficción y el intercambio colectivo. La actividad está pensada para familias, jóvenes y adultos, y ofrece una forma diferente de acercarse al patrimonio del MAT.

Los sábados, el museo vuelve a ofrecer dos propuestas complementarias. Imagen y Dramaturgia se presenta como un seminario orientado a la escritura teatral, donde a partir de una imagen expuesta se trabaja el inicio de una obra corta, incluyendo la creación de didascalias, primeros parlamentos y desarrollo del texto. Está destinada a jóvenes mayores de 18 años y adultos. Ese mismo día se repite Pinturas y sentidos, ampliando la experiencia sensorial y creativa para públicos de todas las edades.

Los domingos, la programación se conecta con el entorno natural del museo a través de ”Flora y acuarela: pintura botánica”, una actividad que propone ejercicios de acuarela inspirados en elementos botánicos del jardín y los alrededores del MAT. La propuesta está dirigida a jóvenes y adultos y combina observación, técnica y experimentación artística.

Además, durante toda la semana se desarrolla la actividad permanente “El MAT, su historia y colección”, un recorrido guiado que permite conocer el edificio, su historia y su colección de arte argentino. Esta propuesta se realiza de miércoles a viernes a las 16:30 hs, y los sábados y domingos a las 13:30 y 16:30 hs, y está destinada a infancias, jóvenes y adultos.

Para más información, visite las redes sociales del MAT en Facebook e Instagram: Museo de Arte Tigre.