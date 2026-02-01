Hechos delictivos y de seguridad, en Tigre

Noticias policiales en el distrito Tigrense

(*) Gracias a las cámaras del COT, la Policía detuvo a un malviviente por robar herramientas en un comercio en Don Torcuato

En un trabajo articulado entre el Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se logró detener a un malviviente que robó herramientas de un comercio en la localidad de Don Torcuato.

El hecho fue visualizado por las cámaras municipales del centro de monitoreo e inmediatamente los operadores dieron el alerta a los móviles con información precisa del sujeto.

A pocas cuadras, las autoridades lograron aprehender al malviviente y recuperar lo sustraído del comercio. Fue trasladado a la comisaría más cercana y puesto a disposición de la Justicia.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.300 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.

(*) Un individuo fue aprehendido por violentar un domo de seguridad municipal en la vía pública

En la localidad de Troncos del Talar, un sujeto fue aprehendido por la Policía y el Centro de Operaciones de Tigre (COT) por violentar un domo municipal de seguridad en la vía pública.

El acto de vandalismo fue registrado por los dispositivos de video vigilancia de la central de monitoreo del COT, sobre las arterias Rosales y Tirso Molina.

Rápidamente, los móviles que patrullaban la zona se acercaron al lugar para detener al sospechoso y trasladarlo a la comisaría más cercana.

(*) Manejaba una camioneta bajo los efectos de estupefacientes y ocasionó un violento choque en General Pacheco

En General Pacheco, las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectaron un siniestro vial entre una moto y una camioneta: el conductor de este último conducía bajo los efectos de drogas.

El suceso transcurrió cerca de la medianoche, cuando la camioneta -que transitaba por la calle San Isidro- ingresó a la avenida y no registró al motociclista, quien no llegó a frenar e impactó al rodado en la parte delantera.

La víctima voló por el aire y cayó al asfalto: el casco le salvó la vida. De manera inmediata, los agentes de la central de monitoreo dieron aviso al móvil más cercano para asistirlo. Posteriormente, arribaron médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET), quienes lo derivaron -fuera de peligro- al Hospital Magdalena V. de Martínez situado en General Pacheco.

(*) Agredió a su pareja en plena vía pública y fue detenido gracias a un rápido accionar del Sistema de Protección Ciudadana de Tigre

En conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Centro de Operaciones Tigre (COT) actuó de inmediato para aprehender a un sujeto violento que agredió a su pareja en la localidad de El Talar. La víctima recibió la atención correspondiente.

Todo comenzó cuando los dispositivos de video vigilancia detectaron la situación sobre Gral. Pacheco, entre Colectora oeste y Juana de Arco. Rápidamente se solicitó la presencia de los móviles que se acercaran al lugar. Una vez allí, las autoridades redujeron al violento sujeto, quien fue puesto a disposición de la Justicia.

El personal brindó contención a la víctima y trasladó a las partes involucradas a comisaría para llevar adelante el protocolo correspondiente. El agresor quedó a disposición de la Justicia. Si atravesás una situación de violencia por razones de género, comunicate de forma gratuita al 144 las 24hs, los 365 días del año.

(*) Circulaba sin registro de conducir una moto a alta velocidad, cruzó en rojo e impactó contra un auto en General Pacheco

En General Pacheco, las cámaras del Centro de Operaciones Tigre registraron un siniestro vial entre una moto y un auto: no hubo heridos de gravedad y un vecino dio aviso del suceso a través del Tótem de Seguridad Inteligente (TSI) cercano.

El hecho ocurrió a primera hora de la mañana en la intersección de Av. de los Constituyentes y Paso. El motociclista cruzó en rojo, embistió a un vehículo utilitario y cayó al asfalto. Se salvó gracias a la utilización del casco.

De manera inmediata, los agentes de la central pusieron en marcha el operativo que incluyó a personal médico del Sistema de Emergencias Tigre (SET) y móviles del COT. Agentes de Tránsito secuestraron la motocicleta, ya que el conductor transitaba sin licencia de conducir.

(*) Un malviviente protagonizó una intensa fuga a alta velocidad y fue detenido por la Policía luego de un impactante vuelco

En Don Torcuato, un sujeto fue detenido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires luego de una intensa persecución que quedó registrada por las cámaras municipales del Centro de Operaciones Tigre. Pese al fuerte choque, no hubo heridos de gravedad.

Todo comenzó en horas de la noche, cuando un vecino alertó de un vehículo sospechoso en el cruce de las calles Campos y Corrientes. Al acercarse el móvil, el delincuente se dio a la fuga con el rodado.

A través de un exhaustivo trabajo de los agentes desde la central de monitoreo, se realizó el seguimiento de la huida del sospechoso, quien perdió el control del auto al intentar evadir a un móvil y volcó a la altura de Colectora Este y Reconquista.

De manera inmediata, el personal activó el protocolo de asistencia que incluyó a bomberos, Defensa Civil, Tránsito, médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El delincuente fue trasladado al Hospital Magdalena V. de Martínez, situado en General Pacheco.

(*) Imprudencia al volante en General Pacheco: un vehículo chocó a otro en plena avenida, uno de ellos volcó y ocasionó la caída de una palmera

En General Pacheco, las cámaras municipales del Centro de Operaciones Tigre registraron un fuerte choque entre dos vehículos sobre la Ruta 197: todos los involucrados se encuentran fuera de peligro.

El accidente ocurrió en horas de la tarde, cuando uno de los rodados cambió de carril de manera brusca y chocó a otro que circulaba en la misma dirección. El vehículo impactado volcó, golpeó contra una de las palmeras y quedó detenido sobre la calzada de la Avenida Hipólito Yrigoyen.

Al detectar el episodio, los agentes de la central de monitoreo activaron el protocolo correspondiente. Médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET), arribaron al lugar y brindaron los primeros auxilios a las víctimas, que se encuentran fuera de peligro. También participó Defensa Civil, Tránsito y personal policial.