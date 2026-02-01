Nardini visitó la obra del nuevo edificio de la EES Nº2 de Grand Bourg
El intendente Leo Nardini recorrió los inicios de obra del nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº 2, que funcionará en la intersección de Pasco y San Lorenzo en la ciudad de Grand Bourg.
El proyecto contempla un moderno edificio de dos plantas con 12 aulas, salón de usos múltiples (SUM), maternidad, biblioteca, oficinas administrativas y patio exterior, diseñado para garantizar inclusión, accesibilidad y responder a las necesidades de cada estudiante. Durante la recorrida, Nardini destacó: “La obra pública no se detiene, sea verano o invierno, año electoral o no electoral. Tenemos un compromiso y vamos a seguir trabajando para hacer de Malvinas un lugar mejor y cada vez más lindo”.
La construcción se lleva adelante en articulación con la Provincia de Buenos Aires, mediante la inversión del Fondo Educativo que el gobierno provincial destina a cada municipio. La gestión municipal definió estratégicamente la necesidad de la comunidad estudiantil de Grand Bourg, con el objetivo de mejorar las condiciones educativas en un espacio amplio y seguro, y de reafirmar la educación pública de calidad como un derecho que iguala y genera oportunidades para el futuro.
Durante la visita, el intendente subrayó el valor de sostener la continuidad de la inversión en infraestructura escolar y conversó con los trabajadores, transmitiéndoles el orgullo que representan para el distrito: “Estamos recorriendo una obra importantísima para garantizar que los chicos de Grand Bourg tengan la posibilidad de estudiar en las mejores condiciones. Avanza muy bien y demuestra que Malvinas va por más”.