Se consolida el éxito de “Verano en tu barrio”

La 3ª edición convocó a multitudes en Av. Croacia

Este sábado 31 de enero, la Municipalidad de José C. Paz celebró la tercera edición de “Verano en tu Barrio”, bajo la conducción y el total apoyo del Senador Provincial e Intendente Municipal en uso de licencia, Dr. HC Mario Alberto Ishii. El evento, organizado por la Municipalidad junto con la Secretaría de Gobierno, tuvo lugar en la Avenida Croacia y 18 de Octubre, una de las avenidas comerciales más importantes del distrito.

La actividad, que funcionó de las 16:00 hasta pasadas las 22:00 horas, ofició como punto de encuentro para la comunidad paceña con un paseo gastronómico de diversas propuestas y food trucks, stands de economía social y cooperativismo, y servicios públicos directos con la Dirección General de Envión, Secretaría de Salud, Obras y Servicios, la Secretaría de Seguridad y Dirección de Defensa Civil con sus agentes municipales, garantizaron el orden, la prevención y la seguridad durante toda la jornada. Durante la tarde actuaron artistas invitados y bandas soporte locales. Pasadas las 22:00 horas, el cierre estuvo a cargo del grupo Génesis y el cantante Nolberto Alkalá, poniendo el broche de oro a una noche completa.

Una temporada para el Distrito

“Verano en tu Barrio” apunta a ser el espacio de espectáculo, cultura y esparcimiento gratuito y en familia para la comunidad que se queda en José C. Paz durante las vacaciones escolares. Esta edición fue el tercero de siete encuentros en total que se celebran cada sábado de enero y febrero de 2026, quedando cuatro encuentros restantes para que la comunidad paceña siga disfrutando de esta iniciativa.