En el Centro Universitario Tigre, el Municipio realizará un curso introductorio de inglés

El Gobierno local llevará a cabo un taller para adultos que quieran aprender el idioma con o sin conocimientos previos. La inscripción se realizará los días 2, 3 y 4 de febrero presentando original y copia del DNI con domicilio en el partido.

El Municipio de Tigre llevará adelante el curso introductorio de inglés para vecinos y vecinas mayores de 18 años de edad. La cursada se hará del 7 de febrero al 28 del mismo mes de 9 a 12h en el CUT.

El taller está dirigido a toda la comunidad del partido con o sin conocimientos previos del idioma. Las inscripciones se realizarán de forma presencial los días 2, 3 y 4 de febrero en el espacio educativo local, ubicado en la Newton y Solís en el centro de la ciudad.

Todos aquellos que deseen anotarse, deben presentar original y copia del DNI con domicilio en el distrito. El taller tendrá lugar del 7 al 28 de febrero de 9 a 12h en el Centro Universitario Tigre.

Para más información, podés comunicarte con las cuentas de la Subsecretaría de Educación, Facebook: Educación Tigre e Instagram: @educaciontigre.