El programa “Si Cumplís, Ganás” premió a vecinos por abonar en tiempo y forma con sus tasas municipales

El Gobierno local entregó televisores LED a contribuyentes de Tigre Centro y El Talar correspondientes al sorteo de septiembre, octubre y noviembre del 2025. La propuesta ya lleva 16 años de vigencia estimulando el compromiso tributario de la comunidad.

El Municipio de Tigre a través de su programa “Si Cumplís, Ganás”, reconoció a contribuyentes de diferentes localidades por pagar sus tasas en tiempo y forma. Se los premió con televisores LED correspondientes a los sorteos de los meses de septiembre, octubre y noviembre del año pasado.

Las cuentas beneficiarias fueron de vecinos de las localidades de Tigre Centro y El Talar. La propuesta se creó en 2010 con el fin de estimular el compromiso tributario de la comunidad.

Para consultar sobre la iniciativa, ingresar a www.tigre.gov.ar, comunicarse al 4512-4549 (Dirección de inteligencia fiscal) o vía correo electrónico a: [email protected].