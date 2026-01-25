XXII Bon Odori en José C. Paz

Tradición japonesa en Argentina.

‎La Municipalidad de José C. Paz participó ayer, sábado 24 de enero, activamente en la celebración del 22° Festival Artístico y Bon Odori, un evento que consolida año tras año el vínculo cultural entre Japón y Argentina en este distrito bonaerense.

‎El evento contó con la presencia de importantes figuras diplomáticas y locales Hoshino Yoshitaka, Embajador de Japón en Argentina; Hernán Kumabe, presidente de la Asociación Japonesa Sarmiento de José C. Paz; Felisa Sakata, vicepresidenta de la Fundación Cultural Argentino Japonesa; Representantes de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA); Agregada Cultural de la Embajada de Japón. En representación del Senador Provincial Mario Ishii (e Intendente Municipal en uso de licencia) participaron Juan Ligo, Presidente del Honorable Concejo Deliberante; Laura De León, Directora General de Acción Comunitaria y Lucía Ghirardi, Directora de Ceremonial.

‎Sobre el Bon Odori

‎El Bon Odori es uno de los festivales de verano más tradicionales de Japón, con orígenes que se remontan a 1620. En Japón se celebra el 15 de agosto como el día de los muertos, donde a través de la danza, la música y la comida se acompañan y consuelan las almas de los difuntos, coincidiendo con la época de finalización de las cosechas.

‎El festival paceño ofreció una variada programación cultural: Cantantes en vivo

‎Danza tradicional japonesa de Sarmiento Taiko, canto japonés con la presencia internacional de Yumi Matsuzawa, show de percusión; paseo de compras y patio de comidas japonesas.

‎Miles de ciudadanos japoneses y argentinos participaron de esta festividad que se ha convertido en un evento tradicional anual, culminando con la suelta de globos que, según la tradición, despiden y guían hacia el cielo las almas de los ancestros.

‎”Este evento refuerza la importancia de la colectividad japonesa en José C. Paz y su contribución a la diversidad cultural del distrito”, dicen fuentes locales.