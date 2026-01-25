Febrero con tango y folclore en Tigre

En el Honorable Concejo Deliberante

El tango vuelve a ser protagonista con “Honorable Tango – La Milonga del Concejo”, un ciclo pensado para encontrarse, abrazarse al ritmo del 2×4 y disfrutar de la danza en un espacio abierto para toda la comunidad.

Durante el mes de FEBRERO, todos los miércoles 4, 11, 18 y 25, de 19 a 22 hs, en el SUM “Dra. Alejandra Nardi” del Honorable Concejo Deliberante, ubicado en Saldías y Pirovano, Tigre centro.

Un lugar para bailar tango y milonga, compartir una noche distinta y dejarse llevar por la música.

Actividad libre y gratuita.

Abierto a vecinos, vecinas, bailarines y amantes del tango de todas las edades.

¡Sumate, traé tus zapatos y viví febrero a puro tango en Tigre!

(*) Febrero suena a folclore en Tigre

El Honorable Concejo Deliberante de Tigre abre sus puertas durante febrero para vivir una Peña Folclórica pensada para toda la comunidad.

Con artistas invitados, danza y tradición, la propuesta invita a compartir encuentros cargados de identidad cultural en pleno corazón de la ciudad.

Las peñas se realizarán los jueves 5, 12, 19 y 26 de febrero, de 19 a 22 hs, en el SUM “Dra. Alejandra Nardi”, ubicado en Saldías y Pirovano, Tigre centro.

Una actividad libre y gratuita, ideal para disfrutar en familia, con amigos y celebrar nuestras raíces.

Tigre baila, canta y se encuentra en su Concejo Deliberante.