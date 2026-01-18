La Provincia acordó con los gremios bonaerenses un nuevo aumento salarial en enero

La oferta incluye un retroactivo a diciembre con el proporcional del aguinaldo; y un 3% en enero, respecto de los haberes vigentes al mes de octubre.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en un marco de emergencia económica, haciendo una mejora sustancial respecto de su anterior oferta, acordó con la mayoría de los gremios docentes y con los representantes gremiales de los trabajadores de la Ley 10430 y leyes especiales de la Provincia un nuevo aumento salarial.

La oferta está compuesta por un retroactivo a diciembre; el correspondiente proporcional al medio aguinaldo y un 3% en enero, respecto de los haberes vigentes al mes de octubre. De esta manera, las y los trabajadores provinciales percibirán en el salario de enero un 4,5% más producto del retroactivo. También se incluye el compromiso de reapertura de las negociaciones en febrero.

“Una vez más, es necesario advertir acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación. A pesar de eso, el Gobierno provincial mantiene su compromiso con la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y seguirá trabajando para cumplir con sus obligaciones; en el mismo sentido, desde la gestión del Gobernador Axel Kicillof se ha priorizado el diálogo con las y los representantes gremiales y así lo seguirá haciendo”, sostienen fuentes oficiales.

En las reuniones virtuales participaron, por el Ministerio de Economía, el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca, y la Directora Provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels; por el Ministerio de Trabajo, el Director Provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo; por la Dirección General de Cultura y Educación, la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; por la Secretaría General, la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris; y por el IPS, la directora General de Administración, Carmen Sarra.