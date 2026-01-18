El 17 de enero de 1871 muere en San Isidro Luis Vernet

Fue el primer Comandante Político Militar de las Islas Malvinas.

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Había nacido el 6 de marzo de 1791 en Hamburgo.

Desde muy joven trabajó en una empresa que comerciaba con el mundo y asi fue que aprendió a hablar fluídamente varios idiomas y llegó hasta las costas del Río de la Plata. En 1817 se estableció en Buenos Aires y comercializó ganado sobre el Río Salado.

Su vínculo con las Islas comenzó en 1819 cuando se asoció a José Pacheco, un veterano de guerra bien relacionado, con quien solicito al Gobernador Martín Rodríguez una concesión en la Isla Soledad para cazar lobos y comercializar los productos obtenidos.

Así fue que poco a poco los acontecimientos lo fueron llevando a conocer el lugar y a entusiasmarse con su potencial, no sólo para beneficio propio.

Durante varios años formó distintas sociedades y empresas hasta que el 10 de junio de 1829 fue nombrado Comandante Político Militar de las Islas Malvinas y se estableció allí con su esposa María Sáez y sus hijos.

Vernet organizó la colonia desde las construcciones hasta la faena de lobos, pesca y extracción de maderas de la Isla de los Estados. Construyó un fuerte para defensa del lugar y le solicitó al Gobierno de Buenos Aires un buque de guerra para vigilar el territorio, que nunca le llegó. Pero su bandera principal fue el nacimiento de la primera persona que se tenga registro en las Islas. Su hija Malvina Vernet.

Los ingleses nunca habían aceptado perder su poder sobre las Islas y en 1833, luego de varios episodios finalmente destruyeron todo lo que había e izaron su bandera.

Vernet y su familia, luego de abandonar el lugar, se establecieron un tiempo en Río de Janeiro donde se reencontraron con su viejo amigo Fernando Alfaro quien se había afincado en San Isidro, y los entusiasmó a hacer lo mismo.

Así fue que luego de vivir en el centro de la cuidad de Buenos Aires compró la quinta Las Acacias en San Isidro, lugar que eligió como residencia permanente hasta su muerte en 1871.

La casa está ubicada en el terreno que fue de Vernet pero no fue su casa.

Es una construcción de 1965 que proyectó el arquitecto Jorge Bustillo para Margarita Perkins de Anchorena, una gran benefactora del patrimonio de San Isidro fallecida en 2022.

La antigua residencia de Vernet fue loteada en 1929 y su casa principal fue demolida.