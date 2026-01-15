A través de Tigre Saludable, se impulsa el bienestar de la comunidad con talleres de nutrición y agroecología

El objetivo principal es acompañar la adopción de hábitos que mejoren el bienestar integral de los vecinos, permitiendo prevenir enfermedades y alcanzar una mejor calidad de vida. Gracias a esta política pública, el distrito se convirtió en el primer Gobierno local del país en crear su propio Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición.

Tigre Saludable es un programa impulsado desde 2017 por la gestión del intendente Julio Zamora. Se basa en la convicción de que la educación permanente es la clave para generar cambios positivos vinculados a la salud.

Para cumplir este propósito, un equipo de nutricionistas brinda charlas y talleres en diversas instituciones públicas y privadas. Estos encuentros permiten acercar información valiosa y consejos prácticos, facilitando que cada integrante de la comunidad comprenda la importancia de una nutrición equilibrada y consciente en su día a día.

En tanto el área de huertas agroecológicas enseña la producción de alimentos libres de agrotóxicos. A través de estas capacitaciones teóricas y prácticas, se invita a la comunidad a beneficiarse del cultivo propio, fomentando un vínculo más natural y saludable con lo que llega a nuestra mesa.