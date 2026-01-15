MAR conquista Premio Lo Nuestro con su debut en las nominaciones
La intérprete MAR celebra un momento histórico en su carrera al recibir su primera nominación a Premio Lo Nuestro en la categoría Artista Revelación del Año Femenino, consolidándose como una de las voces emergentes más prometedoras de la música latina.
Este reconocimiento llega como resultado del impacto que MAR ha logrado en la industria durante el último año, gracias a su estilo auténtico, su poderosa interpretación y la conexión genuina que ha construido con su público. Su propuesta fresca y emocional ha conquistado a miles de oyentes y la ha posicionado como una artista en constante crecimiento dentro del panorama musical.
“Esta nominación es un sueño hecho realidad. Agradezco profundamente a mi equipo, a mi familia y sobre todo a mis fans que han creído en mí desde el primer día. Esto es para ustedes”, expresó MAR tras darse a conocer la noticia.
La nominación a Premio Lo Nuestro marca un paso decisivo en la trayectoria de MAR y reafirma su lugar dentro de la nueva generación de artistas que están transformando la música latina.
Las votaciones ya están abiertas y los fans pueden apoyar a MAR para que haga historia en esta importante premiación.