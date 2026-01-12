Por primera vez en muchos años, se conformó el plantel varios días antes del debut

Por: Enrique Jorgensen

Ha sido una constante a través del tiempo que Tigre efectúe incorporaciones sobre el cierre de libro de pases o con el torneo iniciado, con lo cual estos jugadores llegaban sin pretemporada y faltos de ritmo de fútbol.

Este acierto de la CD no disimula otros errores de gestión, pero cuando se hace algo bien es justo mencionarlo.

A simple vista pareciera que fueron únicamente 4 las incorporaciones, el central Villalba y los volantes López, Mosqueira y Serrago (todos con muy buenas referencias).

La realidad nos indica que debemos sumar a Banegas, Arias, Saralegui, Cabrera, Piñeyro, Oviedo, Russo y Romero.

Estos últimos 8 jugadores terminaron su vínculo el 31 de diciembre pero se logró retenerlos vía préstamos o compras. Debo confesar que no sospechaba que Romero y Russo siguieran con nosotros y respecto a Cabrera, jugador resistido, ha sido siempre importante para Dabove.

En mi humilde opinión creo que haría falta un lateral derecho de más jerarquía y un cuarto delantero para afrontar un año por demás exigente.

Como todas las previas de temporada la ilusión y la ansiedad crecen, con la diferencia que este 2026 se inició mejor que nunca.