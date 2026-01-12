En El Talar, Julio Zamora supervisó los trabajos que se llevan adelante en el Polideportivo Delfo Cabrera

El jefe comunal de Tigre monitoreó las labores que constan de un nuevos vestuarios, cambiadores para niños y niñas, un consultorio médico, deposito de maquinas y una dependencia.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, visitó el polideportivo Delfo Cabrera, donde el Municipio realiza la construcción de vestuarios nuevos para el natatorio del establecimiento deportivo. Se trata de reformas integrales que amplían los espacios para brindar más comodidad a los vecinos y vecinas.

“El deporte es fundamental para todos nuestros vecinos. Esta obra abarca 300 metros cuadrados que nos van a permitir tener una mejor comodidad para quienes vienen a la pileta y a practicar deportes. Esto significa seguir avanzando en el fortalecimiento de toda la política deportiva del municipio”, expresó el intendente de Tigre

Estos trabajos abarcan un total de 300 m2 entre cubierto y semicubierto, y contarán con vestuario para hombres y otro para mujeres, cambiadores para infantes, un consultorio médico, depósito de máquinas y una dependencia. Estas labores tienen como objetivo seguir mejorando la infraestructura deportiva del distrito.

Actualmente se están realizando revoques en las mamposterías interiores y movimiento de suelo para la construcción de la rampa, escalera y gradas en el lugar. Esta obra duplicará la capacidad actual que tienen los vestuarios ya existentes.

Durante el corriente año, el Gobierno local realizó grandes inversiones en materia deportiva. La construcción del flamante Polideportivo N° 19 José “Bocha” Marrero en General Pacheco; la nueva pista de atletismo “Abel Acevedo” para todo tipo de competiciones ubicada en el espacio deportivo N°2 Sarmiento de Tigre Centro.

A su vez, se comenzó con los nuevos cerramientos para las piletas de los espacios que se encuentran en Don Torcuato y Benavidez. También, se avanza en la colocación de césped sintético en diferentes polideportivos.