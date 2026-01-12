“Peleamos con un escarbadientes”

Por: Oscar Tineo

Las condiciones del mercado de pases está más que complicada. Con un dólar quieto todo se disparó y piden lo que nadie puede pagar. Hay pretensiones de sueldos que se equiparan al valor de compra de un monoambiente por mes.

Aún así Platense sigue en la pelea, aunque es con otras armas como dice nuestro titular.

Lo de Barrios de Racing se cayó por el alto costo, el volante Atencio estaba cerca y se metió la dupla para ir a NOB, lo mismo que Herrera que es de Defensa y Justicia y Ñuls lo pretende para sumarse.

Conseguir arqueros es una tarea de ingeniería. Los buenos están ocupados y nadie los larga. Para que venga Macagno los mendocinos desembolsaron 400 mil dólares, y punto.

Ahora se intenta traer a Altamirano siempre que San Lorenzo acepte la contra oferta del calamar.

Mendia es pretendido por Lanús, (que arreglo con el representante del jugador y hay un total acuerdo), pero Boca quiere que venga a Platense y se trabó su desembarco en el granate.

Lo del volante Dalmasso es más viable y podría llegar en estos días.

Faltan dos arqueros, un marcador de punta, un volante creativo, un marcador central y un mediocampista de contención.

Todo pensando que en 12 días se enfrenta a Unión en Santa Fe, un equipo que ya está armado y solo incorporo un par de jugadores.

Talleres ofreció por Ronaldo un millón de dólares a pagar en varias cuotas y 3 jugadores del montón. Un chiste cordobés. Por el lado de Platense le acomodo el sueldo al jugador como para que entienda que acá se lo quiere.

Con la poca plata que hay, se encaro la iluminación nueva del estadio, sala de conferencia de prensa, vestuarios acordes a lo que exige Conmebol.

Lo de cabinas y palcos no se hará por falta de recursos.

La cantidad de asociados no aumento a pesar de las promociones que brindo el club, ni jugando Copa Libertadores convence.

Ya es como un capricho de quienes no piensan darle una cuota como ayuda a Platense para salir de esta crisis.

Hemos escrito una editorial donde fuimos claros y sostenemos que “Pueden opinar como hinchas, pero no exigir buenos refuerzos si no aportan para lograrlo.

Escriben que tienen derecho a opinar y nosotros nunca lo pusimos en duda. Eso sí, después putean a jugadores como Urruti y Orsini, las verdades matan los relatos.