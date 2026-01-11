El Municipio de Tigre lanza la 3° edición de la Escuela de Verano para Emprendedores

La iniciativa -gratuita y 100% online- está destinada a vecinas y vecinos que buscan incorporar herramientas para fortalecer sus proyectos y comenzar el 2026 con mayor planificación y seguridad.

El Municipio pone en marcha la tercera edición de la Escuela de Verano para Emprendedores, una propuesta formativa impulsada desde Origen Tigre, que comenzará el próximo 20 de enero, se desarrollará de 14 a 16 hs. y se dictará de manera virtual.

La capacitación incluye distintos encuentros orientados a brindar conocimientos clave para el crecimiento de emprendimientos locales. Entre los contenidos se abordarán temáticas como la definición del cliente ideal, nociones de finanzas aplicadas al emprender, marketing integral —más allá de lo digital— y estrategias para desenvolverse en el mundo digital, entre otras.

Desde la Dirección de Desarrollo Emprendedor y Comercialización, el programa Origen Tigre promueve el desarrollo económico de más de 2.000 emprendedores locales a través de la venta en distintos espacios públicos del municipio, ferias itinerantes en plazas, paseos de la ciudad, puntos de ventas fijos y un amplio abanico de capacitaciones. La iniciativa ofrece oportunidades de crecimiento y la posibilidad de encontrar una salida laboral, como también apunta a estimular la producción interna dentro de la comunidad.

Los emprendedores y emprendedoras que forman parte de los programas podrán comercializar sus productos en distintas plazas de las localidades de Don Torcuato, El Talar, Benavídez, General Pacheco, Tigre centro y Ricardo Rojas. Los puntos de venta fijos se encuentran en General Pacheco -Boulogne Sur Mer 301- y en el Puerto de Frutos -Sarmiento 80-.