En 2025, más de 35 mil vecinos obtuvieron su licencia de conducir en el día

Gracias a una modernización integral del sistema de licencias, los residentes pudieron completar el trámite y retirar su licencia de conducir en el mismo día. Asimismo, hubo grandes avances en materia de movilidad como la incorporación de nuevos agentes de tránsito y mejoras en la infraestructura vial.

En abril del año pasado, el Municipio implementó un sistema de turnos prepagos que permite realizar la mayor parte del proceso de forma online y sin papeles. De esta manera, el vecino solo debe asistir a la sede para realizar las evaluaciones psicofísicas, el examen teórico y —cuando corresponda— la prueba práctica. Con este cambio, un trámite que antes podía demorar hasta 7 días (o requería pago adicional para entrega inmediata) ahora se resuelve en menos de una hora en la mayoría de los casos sin costos extra. Como resultado, se lograron entregar más de 3.000 licencias por mes en promedio.

Paralelamente, se elevó significativamente el nivel del examen teórico obligatorio, incorporando nuevas preguntas con mayor énfasis en la convivencia vial. Además, se llevaron adelante capacitaciones de educación vial en 63 instituciones educativas del distrito.

En materia de seguridad y ordenamiento vial, el Municipio incorporó 50 nuevos agentes de tránsito. Estos agentes realizaron 997 operativos en eventos masivos y actividades municipales, además de 32 operativos dinámicos de control.

Durante 2025 también se completaron importantes mejoras en infraestructura vial: se centralizó por completo la red semafórica, se realizaron 15 intervenciones en entornos escolares con demarcación horizontal y señalización vertical, se implementaron 9 cambios de sentido en calles, se colocaron 200 nuevos reductores de velocidad asfálticos y se renovaron 300 carteles viales por mes (incluyendo reservas para personas con discapacidad, zonas escolares, instituciones de salud, normativa general y nomencladores en semáforos). Asimismo, se ejecutaron 23.000 m² de demarcación horizontal, se renovaron 230 nomencladores con nuevo diseño y se concretaron 5 proyectos de intervenciones peatonales y de tránsito en puntos clave como la Plaza Francisco Romero, Alvear y Eduardo Costa, Centenario y Márquez, Centenario y Brown, entre otros. Por último, se implementó un sistema de cartelería turística y direccionadores en el Casco Histórico.

Con estas acciones, el Municipio de San Isidro consolidó en 2025 un sistema de movilidad más eficiente, seguro, accesible y sostenible, mejorando la conectividad entre barrios, priorizando al vecino, reduciendo la congestión vehicular y minimizando el impacto ambiental.