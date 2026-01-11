Ishii inauguró la 26° temporada de la Colonia de Verano

“Por muchas más caritas felices 2026”

El senador provincial y vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje por la UNESCO e intendente en uso de licencia, Dr. HC Mario Ishii, inauguró la temporada de verano 2026 de la tradicional colonia “Por Muchas Más Caritas Felices”, que este año alcanza su 26° edición consecutiva.

La apertura se realizó en el predio municipal Natalio Salvatori, ubicado en Charcas y Bolívar, y contó con la presencia de la intendenta interina Lorena Espina, el secretario de Gobierno Pablo Mansilla y el secretario de Deportes Rodolfo Pino, junto a numerosas familias de la comunidad.

Durante el acto inaugural, el senador Mario Ishii expresó: “Hoy inauguramos la Colonia de Verano ‘Por muchas más caritas felices’ 2026 en el predio Natalio Salvatori, junto a las familias de José C. Paz”.

“Con dos piletas semi olímpicas, juegos y actividades recreativas y deportivas, nuestros niños están viviendo una nueva temporada pensada para el cuidado, el encuentro y la diversión”, destacó el mandatario.

Ishii además subrayó el compromiso del municipio con las infancias: “Acompañamos a nuestras infancias con propuestas que brindan oportunidades y contención. Seguimos generando espacios para que nuestros chicos disfruten y compartan”.

Infraestructura y actividades

La colonia Natalio Salvatori cuenta con dos piletas semi olímpicas y ofrece una amplia variedad de juegos, actividades recreativas y deportivas diseñadas especialmente para el disfrute de los niños durante la temporada estival.

Esto representa una política pública consolidada en José C. Paz, brindando a las familias del distrito un espacio de esparcimiento, contención y recreación durante los meses de enero, febrero y marzo.