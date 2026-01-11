UNGIDOS en Malvinas Argentinas: gran noche de música y encuentro

El próximo sábado 17 de enero, a partir de las 19 horas, el municipio de Malvinas Argentinas será sede de una nueva edición de UNGIDOS, el encuentro que reúne a vecinos y vecinas de Malvinas y de distritos cercanos, en una experiencia de música, juventud y familias.

La jornada contará con la participación del profeta Ezequiel Díaz y del reconocido grupo Miel San Marcos, que llega al país tras su presentación de Año Nuevo en Texas. Además, se presentará en el escenario la banda Conquista, sumando energía y alabanza a una noche pensada especialmente para la juventud.

UNGIDOS es una propuesta abierta y gratuita, en un espacio al aire libre en las inmediaciones del Palacio Municipal de Malvinas Argentinas, ubicado en Av. Presidente Perón 4276. Para seguir la información del evento y posibles reprogramaciones por condiciones meteorológicas, se invita a la comunidad a seguir las redes oficiales del Municipio de Malvinas Argentinas.