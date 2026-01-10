Juan Andreotti compartió el inicio de las Colonias de Verano de San Fernando

El Intendente acompañó a los miles de niños y niñas, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad que disfrutan los Polideportivos sanfernandinos en la temporada. “Estamos muy contentos por seguir generando lugares de encuentro para la comunidad, porque la verdadera felicidad es compartida. En los 11 Polis del Municipio podemos hacer deporte, ganar valores, amigos y además los disfrutan quienes no tienen la posibilidad de irse de vacaciones”, dijo Andreotti.

San Fernando comenzó una nueva edición de sus Colonias de Verano que se realizan con sostenido éxito año tras año en los Polideportivos Municipales, para que puedan disfrutar todos los vecinos y vecinas, desde chicos hasta personas mayores y personas con discapacidad.

El Intendente Juan Andreotti visitó el Polideportivo N°3, de 9 de Julio y el río, donde se reúnen todos los formatos de colonias de San Fernando. Allí compartió la mañana con todos los grupos y explicó: “Los 11 Polideportivos municipales fueron hechos con el esfuerzo de los vecinos, para el disfrute de chicos y grandes que en verano podemos hacer deporte, ganar valores, amigos y además para que quienes no tienen la posibilidad de ir de vacaciones, cuenten con lugares de calidad para su esparcimiento”.

“Estamos muy contentos por seguir generando lugares de encuentro para el desarrollo de la comunidad, porque la verdadera felicidad es compartida, y en los Polis queda demostrado”, completó el Intendente.

Las Colonias de Verano se desarrollan hasta el 13 de febrero inclusive, ofreciendo a vecinas y vecinos la mejor temporada de pileta y diversas actividades al aire libre y de salón. Hay grupos que continúan con vacantes, para poder inscribirse a ellos cuentan con la página web www.sanfernando.gob.ar/colonias2026