Transporte inhabilitó a Eugenia Rolón y no podrá tramitar la licencia de conducir

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, actuó de manera preventiva y sancionó a la joven que protagonizó un siniestro bajo los efectos del alcohol. No podrá sacar su carnet en suelo bonaerense.

Ante el siniestro protagonizado por Eugenia Rolón en la localidad de Mar de Ajó, donde chocó contra un poste de alumbrado público luego de realizar maniobras peligrosas y se constató que conducía con 1,89 gr/l de alcohol en sangre en la mañana del jueves 8 de enero, el Ministerio de Transporte actuó de oficio. En concreto, la cartera que lidera Martín Marinucci, dispuso la inhabilitación de la muchacha de 23 años para tramitar su licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires.

Vale destacar que, Rolón no solamente conducía con altos niveles de alcohol en sangre, sino que lo hacía sin poseer licencia de conducir habilitante. Dos fallas graves que pusieron en riesgo la vida de las y los vecinos del distrito costero. Además de atentar contra las políticas en seguridad vial que buscan reducir la tasa de siniestralidad.

En ese marco, el Juzgado de Faltas de Dolores sentenció: “DISPONER, con carácter urgente, la PROHIBICIÓN PREVENTIVA DE OTORGAMIENTO Y EXPEDICÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR a favor de la Sra. Rolón Eugenia Noemi, conforme lo dispuesto por la Ley 13.927, su Decreto Reglamentario, y art. 83 de la Ley 24.449, hasta tanto se dicte resolución definitiva en las presentes actuaciones”.