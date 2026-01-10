Durante el verano, el Municipio de Tigre continúa ejecutando obras públicas en distintos puntos del distrito

El Gobierno local avanza con labores de mantenimiento y reparación vial en diferentes sectores del partido. Actualmente, las tareas se desarrollan sobre la Ruta 27, con intervenciones en el puente Guazú Nambí y sectores aledaños.

El Municipio de Tigre continúa con obras públicas durante el verano, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial. En ese marco, se llevan adelante trabajos de reparación y mantenimiento sobre la Ruta 27, a la altura de la Plaza Cafrune, el puente del arroyo El Claro y el puente Guazú Nambí, mediante la intervención de distintas cuadrillas.

Las tareas se concentran en los bordes de la calzada y en los carriles de circulación lenta, sectores donde se habían generado baches y deformaciones del asfalto producto de las altas temperaturas. En estos puntos, se trabaja especialmente en las zonas de apoyo de los puentes y en las banquinas, que presentaban el mayor nivel de deterioro.

Además, las obras incluyen la reparación de pequeños pozos mediante la utilización de material en frío y asfalto, abarcando ambos sentidos de circulación.

Una vez finalizadas estas intervenciones sobre la Ruta 27, el Municipio prevé avanzar con trabajos similares en la Ruta 9, como parte del plan de mantenimiento vial en arterias clave del distrito.