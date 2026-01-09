Julio Zamora: “Vamos a seguir trabajando en los ámbitos culturales y de servicios para que Tigre sea cada vez mejor”

Lo indicó el intendente durante la recorrida por el futuro teatro municipal y la nueva delegación en Don Torcuato. Ambas obras buscan fortalecer la infraestructura de la localidad, incorporando un nuevo espacio para el desarrollo cultural y un edificio destinado a mejorar la atención y cercanía del Gobierno local con la comunidad.

En Don Torcuato, el intendente Julio Zamora, supervisó el avance de obra del futuro Teatro Municipal y la nueva delegación. El espacio cultural contará con una superficie de 1.200 m2, un auditorio central con capacidad para 270 espectadores, camarines y sanitarios. Mientras que la dependencia incluirá un sector de atención al público, oficinas, salas de reuniones y baños, entre otros espacios.

Al respecto, Zamora señaló: “La cultura sigue vibrando en Tigre. Estuvimos recorriendo la obra del Teatro Municipal de la Ciudad de Don Torcuato y también la nueva Delegación Municipal. Vamos a seguir trabajando en los ámbitos culturales y de servicios para que esta ciudad sea cada día mejor”.

Actualmente, en el teatro se avanza con la colocación de pisos, revestimientos de paredes y cielos rasos, además de las instalaciones eléctricas y el montaje del sistema de aire acondicionado central; mientras que en la delegación se ejecutan trabajos de cielos rasos, colocación de aberturas e instalaciones eléctricas.

Cabe destacar que los vecinos y vecinas del distrito continúan disfrutando del Teatro Municipal Pepe Soriano, ubicado en Benavídez, con capacidad para 300 espectadores y una programación de espectáculos gratuitos para toda la familia.