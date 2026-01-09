Renner enciende el verano de Punta del Este con su propuesta de club de playa en el Parador Posto 5

La marca reafirma su presencia en el destino más exclusivo del verano con una experiencia de moda, estilo y confort en Playa Mansa, que se extenderá hasta el 9 de marzo.

Sabemos que mucha gente de la Zona Norte Bonaerense veranea en Uruguay. Por eso es importante ésta nota.

Renner, la reconocida marca de moda estará presente en Punta del Este, Uruguay, con sus once tiendas físicas, que incorporan prácticas más sostenibles en su operación y en las que sus clientes podrán encontrar las últimas tendencias de verano y toda la moda playera. A su vez, regresa al icónico Parador Posto 5 de Playa Mansa con su exitoso proyecto “Verano Punta”. Tras el éxito de la temporada anterior, donde recibió a miles de visitantes, Renner consolida su presencia como el punto de encuentro predilecto para los amantes del sol, la playa y el estilo en uno de los destinos más emblemáticos de Sudamérica.

Inspirado en los clubes de playa más sofisticados, el espacio ofrece una experiencia inmersiva. El parador cuenta con una destacada presencia de marca a través de una cuidada curaduría de elementos en el característico color rojo de Renner, incluyendo sombrillas y reposeras, disponibles para los visitantes hasta el 9 de marzo de 2026. El objetivo es ofrecer un espacio de confort y estilo, reforzando el vínculo con sus clientes de Uruguay, Argentina y Brasil.

La elección de Punta del Este como epicentro de la campaña de verano subraya la importancia del destino como vitrina de tendencias y punto de encuentro regional. Para complementar la experiencia en el balneario, los clientes podrán encontrar las últimas colecciones de la temporada en las dos tiendas de la marca ubicadas en el departamento de Maldonado: ubicadas en Punta Shopping y Atlántico Shopping. Estos locales forman parte de la amplia red de tiendas con la que Renner cuenta en todo Uruguay, asegurando el acceso a sus propuestas de moda a lo largo del país.

La colección Primavera-Verano disponible celebra la riqueza de la latinidad a través de una fusión de culturas y creatividad. La propuesta destaca por sus manualidades, como tejidos de crochet, flecos y bordados, junto a siluetas amplias y fluidas que garantizan confort y estilo. Esta temporada es una invitación a conectar identidad y pertenencia en cada look, con prendas versátiles que transitan perfectamente entre la ciudad y la playa.