Con 28 millones de dólares de inversión en 2025, hubo récord de obras públicas

En 2025 el Municipio concretó obras que mejoraron la calidad de vida de los vecinos. Con una inversión de 28 millones de dólares, se hicieron el nuevo Paseo Fleming y el nuevo Corredor Rolón, se reinició la obra del Aliviador Alto Perú. y se ejecutaron pavimentos, veredas, entre otros.

Con cifra récord, el Municipio de San Isidro, realizó trabajos volcados en obras y equipamiento para espacios públicos, salud, deportes y edilicias en diferentes áreas. La totalidad de las inversiones fueron con fondos propios.

En el marco del Plan de Reparación de calles y veredas se completaron 477 obras de repavimentación y 33 puntos de preservación de adoquines. Además, se realizaron: 58 obras edilicias en salud, 33 obras en diferentes campos de deportes, 36 en instituciones educativas, 46 obras en establecimientos municipales y más de 5000 tareas de mantenimiento. Se pueden destacar el nuevo Paseo Fleming (Martínez) y Corredor Rolón (Beccar). Estas obras cambiaron cambiará para siempre estas avenidas al ordenar el tránsito, sumando espacio en veredas y lugares de estacionamiento. Se mejoro la fluidez y la seguridad vial, y también la experiencia de viajar en transporte público. Todo esto aporta más seguridad y modifico los barrios.

Se reinició la obra hidráulica del Aliviador Alto Perú; 6 estaciones de bombeo fueron mejoradas (N° 5 – Estación de bombeo Martin y Omar, N° 1 – España, N°6 – Roque Saenz Peña, N° 4 – Leloir, N° 7 – Los Álamos, Túnel 4 barreras); y 10 intervenciones de mejoramientos en Bombas depresoras del Bajo de San Isidro.

Por último, se retomaron los trabajos en barrios populares: se ejecutan obras en barrios Ferroviario y La Cava; 90 Cámaras de inspección reparadas y reconstruidas en Barrios Populares; 36 Nuevas familias con agua entre Alvarado y Newbery; y 26 Nuevas familias con agua en calle Newbery.

Al mismo tiempo, se avanzó con el Plan Integral de Arbolado donde se realizaron 10.125 podas; se plantaron 4089 nuevos árboles; hubo 1815 extracciones de árboles secos, o en mal estado fitosanitario; y 21.492 m2 de veredas renovadas por recorte de raíces.

Se realizó el mantenimiento de 42 plaza; 2 plazas barriales nuevas (Iberlucea, Vareadores); 3 Parque/Plazas nuevas (33 Orientales, El Campito, Belgrano); 7 corredores intervenidos por Arbolado y Alumbrado (Av. Márquez, Av. Rolón, Fleming, Avelino Rolón, Fdo. de la Legua, Av. de Mayo, Av. Drago) ; 2 Plazoletas nuevas (Madre Teresa, Francisco Romero); 6 puestas en valor de postas calisténicas y puesta en valor de todas las fuentes y espejos de agua.

En Alumbrado público, se relevó y corrigió el 100% del parque lumínico, hoy se puede solicitar asistencia los 7 días de la semana, las 24 horas; se realizó un convenio con AUSOL, logrando el reemplazo de 316 luminarias, actualizadas a LED, en colectoras y accesos; iluminación nueva en 7 túneles; 381 luminarias nuevas en corredores (Eduardo Costa, Av. Márquez, Av Avelino Rolon, Av. Fleming, Av. B. Mitre y Av. Andres Rolon). Además, se concretó 1500 mts lineales de tendido y 400 hogares conectados en barrios populares.

Por último, en zoonosis, hubo más de 8.000 castraciones; más de 15.000 vacunaciones; 1 nuevo puesto móvil de castraciones, y se aumentó un 30% la capacidad de castraciones (con 2 veterinarios más).