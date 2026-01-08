Julio Zamora: “No causaría ninguna sorpresa que la decisión de interrumpir el transporte sea una antesala para privatizar el servicio”

Lo afirmó el intendente en declaraciones a Radio Provincia AM 1220. También, destacó que la medida afecta a todo el arco turístico del Municipio de Tigre y cerró: ” El distrito es un destino muy frecuente todo el año. Durante los fines de semana de enero y febrero llegan más de 100.000 personas a la ciudad“.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, brindó declaraciones a Radio Provincia, donde enfatizó que el corte de circulación de la línea del Tren Mitre puede estar directamente ligado a la privatización del servicio en un futuro.

En esta línea, agregó: “No causaría ninguna sorpresa en la Argentina que estamos viviendo que esta sea la plataforma para dejar en las manos del sector privado a los ferrocarriles”.

A su vez, el intendente de Tigre dejó en claro que la decisión se tomó sin consultar a quienes se ven perjudicados: “Si no hay una coordinación nacional que nos convoque para que podamos tener opinión sobre este tema, no podemos aportar soluciones. Hay una decisión unilateral que condiciona profundamente a los prestadores turísticos de la ciudad”.

También, Zamora resaltó que ya se han vivido diferentes refacciones en las vías del tren, pero que “en ninguna oportunidad se frenó por completo y por tanto tiempo el servicio”.

“Cuando se hacen reformas de vías, lo que se hace es programar y no parar el tren. Eso se hizo siempre y dio resultados, con los trastornos que significan para el usuario y también para las empresas que trabajan en la reparación de vías. Pero no se interrumpe, que eso es lo importante”, finalizó.