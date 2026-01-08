Comenzaron los trabajos de repavimentación del Túnel San Juan Pablo II

Como parte de la obra de repavimentación de la Ruta Provincial N° 24, en el tramo de la Avenida del Sesquicentenario (ex Ruta 197), comenzó una nueva etapa que comprende el Túnel San Juan Pablo II, en la ciudad de Ing. Pablo Nogués.

Desde el 7 de enero y por un plazo estimado de 30 días, el túnel se verá afectado, debido al desarrollo de los trabajos correspondientes a esta etapa.

La tarea forma parte del proyecto integral iniciado por el municipio en noviembre de 2025, que contempla la repavimentación completa del tramo comprendido entre la Av. Pdte. Arturo Illia (Ruta Provincial N° 8) y la Av. del Libertador Gral. San Martín, en el límite con el partido de Tigre, en el marco de un convenio con la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

Las tareas se desarrollan sobre la Avenida del Sesquicentenario, entre las calles Miraflores y Adela Celia Burgos. El tránsito será desviado hacia la mano contraria mediante carriles provisorios de doble sentido. Las calles laterales afectadas tendrán anulación parcial. La zona se encuentra debidamente señalizada, con cartelería y elementos de seguridad vial.

Desde el municipio se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones, mientras se llevan adelante los trabajos que permitirán mejorar la seguridad y la conectividad de una de las avenidas más importantes del distrito.