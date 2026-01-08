Una mujer se tiró al río en Troncos del Talar y puso en peligro su vida

El rápido accionar del Centro de Operaciones puso en marcha el protocolo para que los agentes asistieran a la vecina que se arrojó desde el Puente Taurita. Se llevó adelante un operativo articulado con Defensa Civil, el SET y Bomberos Voluntarios.

En la localidad de Troncos del Talar, una vecina imprudente se arrojó al agua. El hecho quedó registrado por las cámaras del COT, lo que permitió activar rápidamente el operativo para poner a salvo su integridad.

Todo ocurrió en horas de la mañana, cuando una mujer se tiró al arroyo desde el Puente Taurita. Desde la central de monitoreo, los agentes detectaron lo ocurrido y pusieron en marcha el protocolo de Protección Ciudadana que incluyó a Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y médicos del Sistema de Emergencias Tigre. A su vez, se utilizó el drone de seguridad que permitió tener una perspectiva más amplia y clara de la escena.

Al arribar al lugar, los bomberos y el personal de DC realizaron las respectivas tareas de salvataje para poner a salvo la integridad de la vecina, quien luego fue asistida por el personal del SET. Se encuentra fuera de peligro.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.