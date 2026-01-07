Julio Zamora supervisó la refacción integral del Jardín de Infantes N° 927 en Troncos del Talar

El intendente de Tigre realizó un relevamiento de los trabajos que lleva adelante el Municipio en la institución educativa. Se trata de labores de pintura, eléctricos y de infraestructura en el techo, como así también la colocación de aires acondicionados.

El Municipio de Tigre avanza con obras de infraestructura en el Jardín de Infantes N° 927 de Troncos del Talar. El intendente Julio Zamora recorrió la institución y supervisó las labores que se ejecutan con fondos del Poder Ejecutivo local.

Durante la recorrida, el mandatario municipal señaló: “Estamos verificando las obras que está realizando el área de Infraestructura Escolar del Municipio de Tigre. Las labores también consisten en la construcción de una medianera, pinturas en todas sus aulas y 600 metros cuadrados de techo”.

La obra que lleva adelante el Gobierno local -con fondos propios- consiste en trabajos integrales de mantenimiento del edificio, que incluyen labores de pintura, revisión eléctrica y refacción del techo.

A su vez, se colocarán aires acondicionados en las aulas y se está llevando adelante la construcción de una medianera.