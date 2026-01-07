En 2025 se habilitaron más de 500 comercios en San Isidro

A través del nuevo tramite 100% digital y gracias a la eliminación de tasas, el Municipio facilitó la apertura de 587 locales a lo largo de 2025. En algunos rubros, el trámite “exprés” se resolvió, además, en menos de 24 horas.

El Municipio de San Isidro cerró el 2025 con un balance positivo para el sector comercial. Bajo la premisa de desburocratizar la gestión municipal, se otorgaron 587 habilitaciones de forma 100% online y gratuita, eliminando los costos que antes debían pagar quienes buscaban abrir un negocio.

La medida forma parte de un plan que incluyó la eliminación de la tasa de habilitación, dentro de las 400 eliminadas por la administración de Ramón Lanús. Según explicaron desde el Municipio, el objetivo central es dinamizar la economía de barrio y fomentar la generación de empleo genuino.

“Buscamos que el Estado deje de ser un obstáculo para el que quiere emprender. La reducción de la presión tributaria y la simplificación de trámites son los motores para que San Isidro crezca y haya más trabajo”, destacaron desde el Municipio al analizar el impacto de la medida.

El mapa de las nuevas aperturas fue variado e incluyó desde indumentaria, peluquerías y gimnasios, hasta ferreterías, inmobiliarias y locales gastronómicos como bares y heladerías, entre otros. El dato que más destacan es la velocidad del proceso: mientras que en el pasado los trámites podían demorar meses, la mayoría de los rubros optó por la habilitación exprés, que promedió una resolución en seis días, aunque se registraron casos récord de menos de 24 horas.

El sistema digital contempla todas las actividades económicas contempladas en el Código de Ordenamiento Urbano (COU). Para lograr esta celeridad, el funcionamiento del sistema se divide en tres niveles operativos que se ajustan a la complejidad del negocio.

El primero es el Trámite Exprés, diseñado para rubros simples, de bajo impacto y sin permanencia de público. En estos casos, el sistema permite obtener la habilitación en un plazo máximo de 48 horas, aunque durante el último año se registraron casos récord de aprobación en menos de un día.

Para aquellos negocios considerados “críticos”, de alto impacto o que requieren la permanencia de público en el local, el sistema deriva la solicitud al esquema de Trámites con Licencia. Este proceso es más exhaustivo, tiene una demora estimada de 15 días y requiere una inspección previa obligatoria antes de levantar la persiana. Finalmente, existe la vía de Localización, que se coordina según las normativas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para casos específicos.

Tras la reciente ampliación de sus instalaciones, los responsables de la Panadería y Cafetería “La Elvira”, situada en la Av. Centenario al 1800, en Beccar, destacaron la agilidad del nuevo sistema de trámites municipales: “La Municipalidad nos abrió las puertas y pudimos realizar la habilitación exprés rápidamente. Dimos un paso muy importante. Invitamos a los comerciantes a que se animen a hacerla”.

(*) Los emprendedores interesados en iniciar el trámite deben realizar la gestión de forma centralizada ingresando en: https://www.sanisidro.gob.ar/habilitaciones

Yahoo Mail: Busca, organiza, conquista