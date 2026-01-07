En el 2025, el vacunatorio móvil del Municipio de Tigre aplicó más de 8.400 dosis a vecinos de todo el distrito

Con el propósito de acercar la salud a cada barrio de la ciudad, el Gobierno local llevó adelante diferentes operativos itinerantes en las localidades del partido.

El vacunatorio móvil del Municipio de Tigre recorrió durante todo el 2025 todas las localidades de la ciudad, a fin de acercar las aplicaciones y la salud a vecinos y vecinas. Se trata de una política sanitaria local itinerante que permite el acceso a toda la comunidad.

Durante el año pasado, el personal que recorre con el vehículo municipal aplicó más de 8.400 dosis a vecinos y vecinas en distintos barrios, como también en más de 147 instituciones que se ubican a lo largo y ancho del territorio tigrense.

Cabe destacar que el Municipio de Tigre cuenta con un total de 24 vacunatorios en todo el territorio y, además, lleva adelante operativos de refuerzo que tienen como objetivo llegar a la comunidad que por diversos motivos no pueden acercarse a los centros médicos.

Para más información, los vecinos pueden comunicarse con el área de Salud a través de sus redes sociales, Facebook: Salud Tigre, Twitter e Instagram: @salud_tigre.