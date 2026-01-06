Por: Daniel Albornoz

El plantel de Tigre comenzó con la segunda etapa de la pretemporada, con entrenamientos a doble turno en el Country Mapuche y la concentración en el hotel Sheraton de Pilar, hasta el próximo 17 de enero.

El Sábado venidero tendrá su primer encuentro amistoso ante Talleres de Córdoba. Para el 17 del mes tener su segunda prueba contra Gimnasia de Mendoza.

En cuanto a los refuerzos Santiago López (extremo izquierdo, proviene de Rosario Central, su pase pertenece a Independiente), Tiago Serrago (mediocampista previene de Aldosivi de Mar del Plata, su pase pertenece a River Plate), Juan Manuel Villalba (defensor central, ex Gimnasia de la Plata y selección Argentina Sub’20, viene con pase libre) y Joaquín Mosqueira (mediocampista central, viene de jugar en Unión de Santa Fe, su pase pertenece a Talleres de Córdoba), ya trabajan con el plantel.

En lo referente a los jugadores que terminaban su contrato en el 2025, Diego Dabove está muy contento con la continuidad de la mayoría, a saber: Nahuel Banegas (se compró el pase), Gonzalo Piñeiro (se renovó el préstamo), Elias Cabrera (se renovó el préstamo), Alfio Oviedo (se renovó el préstamo), David Romero (se compró parte del pase) e Ignacio Russo (se compró parte del pase). Sólo falta resolver que pasará con Jabes Saralegui, que se sigue negociando con Boca Juniors, y está muy cerca.

Por otra parte el juvenil Jeremías Ramponi, pasará a préstamo a Estudiantes de Río Cuarto.