De la importancia de contar con un Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas

El Estado Nacional, en cumplimiento del artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, desarticuló el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) dejando sin asistencia a niños/niñas y embarazadas que requieren una rápida atención.

En Argentina nacen unos 7.000 niños al año con cardiopatías congénitas. Cerca del 50% requiere cirugía en el primer año de vida. Desde la creación del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) en el año 2008, la mortalidad por estas causas se redujo drásticamente gracias a la red de derivación federal que el estado nacional coordina. El PNCC ha buscado una forma de financiación para solucionar la demanda de las cardiopatías congénitas y crear una red de centros de diferentes complejidades para poder asistir a los pacientes, y disminuir la espera y la morbimortalidad infantil.

Con 15 centros categorizados de acuerdo con sus diferentes complejidades, el Programa mediante sus coordinadores nacionales, ha recibido pacientes desde cualquier provincia a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA) verificando su gravedad y buscando el más adecuado para su atención. Se han realizado alrededor de 800 procedimientos quirúrgicos por año y han recibido más de 6.000 notificaciones en el mismo lapso. Además, a lo largo del tiempo, han sumado atención a embarazadas y diagnóstico de cardiopatías fetales.

En 2023 se sancionó la Ley Integral de Atención del Paciente Cardiópata, reglamentada por el decreto 559/2023, que contempló la detección prenatal estableciendo la obligatoriedad de la ecocardiografía fetal como práctica de rutina en los controles prenatales para asegurar diagnósticos tempranos, el traslado intrauterino a centros de salud adecuados ante la detección de una patología que requiriese atención especializada al nacer y el desarrollo de un Registro Nacional de Tipos de Cardiopatías Congénitas para mejorar el seguimiento y la planificación de recursos. Como resultado de la aplicación de este modelo se redujo la mortalidad infantil, se fortaleció el trabajo en red y se potenció la formación de recursos humanos en cardiología, cirugía cardiovascular, enfermería y diagnóstico. Los resultados fueron contundentes y sostenidos en el tiempo lo que lo transformó en un modelo para otros países y fue presentado como ejemplo por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero, por sobre todos los logros técnicos y estadísticos, el mayor éxito fue humano: niños que sobrevivieron, crecieron y hoy están integrados plenamente a la sociedad.

“Las desvinculaciones de profesionales especializados, recientemente comunicada, atenta con la continuidad del equipo técnico del programa y con ello la pérdida de la experiencia acumulada durante estos años. Manifiestamos preocupación por esta crítica situación e instamos a las autoridades nacionales a la reconsideración de la misma y a brindar apoyo a esta iniciativa en el campo de la salud pública que ha demostrado ser eficaz en lograr preservar la vida de los niños a lo largo y ancho de nuestro país”, sostienen desde la La Federación Argentina de Cardiología.