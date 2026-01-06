Salud: el Municipio de Tigre atendió a más de 2 millones de pacientes durante 2025

El sistema público del Gobierno local registró 2.100.000 atenciones sanitarias en el último año, lo que muestra un incremento respecto a los periodos anteriores. La comuna cuenta con ambulancias del Sistema de Emergencia Tigre (SET) disponibles los 365 días, hospitales y centros distribuidos estratégicamente en todo el territorio.

Las atenciones sanitarias no solo aumentaron en cantidad de pacientes, sino también en complejidad. El Gobierno local continúa fortaleciendo los espacios para resolver problemáticas más complejas. En el último año, el intendente Julio Zamora inauguró el Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes” en Tigre centro, que posee un angiógrafo digital sumado a 12 camas de alta complejidad; 2 camas de shock room y 4 quirófanos de última generación.

Además, distribuidos en todo la ciudad, Tigre posee un total de 23 Centros de Atención Familiar y de Salud (CAFyS); espacios médicos de diagnóstico inmediato (HDI) en Benavídez, Don Torcuato y Tigre centro y los hospitales Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”; Odontológico “Dr. Ricardo Guardo” y Oftalmológico “Dr. Ramón Carrillo”.

Es para destacar que durante 2025, el sistema de salud público local ejecutó 250.000 estudios de diagnósticos por imágenes (baja, mediana y alta complejidad), como resonancias magnéticas, tomografías computadas, eco doppler y radiografías digitales, entre otros.

El distrito dispone del Sistema de Emergencias Tigre (SET), que posee ambulancias destinadas a la resolución de emergencias dentro del territorio. El último período indica que los operadores recibieron un aproximado de 130 mil llamadas anuales.