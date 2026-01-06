Presencialidad en vacaciones: El desafío de mantener la motivación y productividad en esta época del año

El verano redefine la forma de trabajar: cambios en la presencialidad, mayor autonomía y espacios flexibles se consolidan como aliados clave para equilibrar trabajo, descanso y rendimiento.

Con la llegada del verano y el inicio de la temporada de vacaciones, las empresas enfrentan el desafío de adaptar sus dinámicas laborales para mantener la productividad y motivación de sus equipos, al mismo tiempo que los colaboradores buscan equilibrar trabajo y descanso. Con esto en mente, WeWork, compañía líder a nivel mundial en espacios flexibles de trabajo, presenta un breve análisis sobre las claves que adoptan las organizaciones para sostener el ritmo de trabajo en esta época del año.

Muchos profesionales se enfrentan al desafío de mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal durante el verano, sobre todo en un ecosistema laboral marcado por un retorno progresivo a la presencialidad. Jornadas más flexibles, agendas con menos carga de reuniones y una mayor autonomía en la gestión del tiempo se consolidan como prácticas cada vez más valoradas por los colaboradores.

De acuerdo con el informe Retos y perspectivas del trabajo: revelando las claves de la evolución laboral, elaborado por WeWork y la consultora Michael Page, en Latinoamérica, el 48% de los colaboradores encuestados se encuentra trabajando bajo un esquema 100% presencial mientras que casi dos de cada cinco personas (35%) asegura que acude con mayor frecuencia a la oficina que hace un año. En Argentina, la flexibilidad aún continúa siendo un factor determinante para los trabajadores: casi la mitad de los encuestados trabaja bajo un modelo híbrido con una política clara de presencialidad, en línea con la preferencia del 59% por esta modalidad con dos días en oficina. Además, el 19% de los argentinos encuestados asegura que es más productivo trabajando bajo esta modalidad y el 23% considera que lo ha ayudado a encontrar un mayor balance entre el trabajo y su vida por fuera de este.

Si bien el regreso a la presencialidad aún no es la regla, es una tendencia que continúa en crecimiento y que plantea nuevos desafíos para las organizaciones, especialmente durante la temporada de vacaciones. Frente a este escenario, las empresas que logran sostener la productividad y la motivación de sus equipos en esta época suelen apoyarse en una serie de estrategias clave:

Definir esquemas de presencialidad claros y previsibles, que permitan a los colaboradores organizar mejor su tiempo y planificar períodos de descanso.

Priorizar encuentros presenciales con objetivos concretos, enfocados en la colaboración, la toma de decisiones y el trabajo en equipo.

Reducir la carga de reuniones y optimizar las agendas, favoreciendo una gestión más eficiente del tiempo.

Promover la autonomía y la flexibilidad, poniendo el foco en el cumplimiento de objetivos y resultados, y no en la asistencia presencial obligatoria sin un propósito claro.

Aprovechar espacios de trabajo flexibles. Durante la temporada de vacaciones, la necesidad de contar con mayor flexibilidad en la forma de trabajar se vuelve aún más necesaria. En este escenario, los espacios de trabajo flexibles permiten a los colaboradores cambiar de entorno, viajar o trabajar desde distintas áreas o ciudades sin afectar su desempeño.

“Esta etapa del año, pone en evidencia que la productividad no está ligada a esquemas rígidos ni a la presencialidad constante, sino a la posibilidad de trabajar con flexibilidad, objetivos claros y espacios que respondan a las necesidades reales de los equipos. En WeWork concebimos los espacios de trabajo desde una perspectiva diferente, creando entornos dinámicos que impulsan la productividad y promueven un enfoque más inspirador, incluso durante los períodos vacacionales”. Señalo Diego Kexel, Gerente General de WeWork Latinoamérica.