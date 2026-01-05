Comenzó la temporada 2026 en la Escuela Municipal de Tenis de Tigre

Impulsada por el Gobierno local, la actividad destinada a niños, jóvenes y adultos del distrito cuenta con sede en diferentes polideportivos de Tigre. La inscripción se realiza mediante correo electrónico a [email protected]

El Municipio de Tigre dio inicio al ciclo 2026 de la Escuela de Tenis que se lleva adelante en diferentes polideportivos de la ciudad: el objetivo es preparar a los deportistas para los torneos de la temporada.

El 2 de enero comenzaron los entrenamientos para los concurrentes con el objetivo de que lleguen de la mejor manera al inicio de los certificados oficiales.

Fernanda, profesora de Tenis de la escuela municipal, Le damos mucha importancia a la parte física en cancha y en el gimnasio. Este año sumamos el estímulo de natación adaptado a nuestro deporte. Los esperamos a todos”.

La inscripción se realiza de manera online mediante el siguiente correo electrónico: [email protected] .

Para más información comunicarse con el área de Deportes Tigre a través de las redes sociales, Facebook: DeportesTigre o Instagram: @deporte.tigre