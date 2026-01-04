El Municipio de Tigre avanza con el Plan de Asfaltos en Don Torcuato

El intendente Julio Zamora supervisó las obras que se ejecutan sobre la calle Lugones, entre Gallardo y Emilio Lamarca. Estos trabajos contemplan 2000 m² y tienen como objetivo continuar mejorando la circulación vehicular y la calidad de vida de la comunidad.

En Don Torcuato, el intendente de Tigre, Julio Zamora, monitoreó los trabajos que se llevan a cabo a través del Plan de Asfaltos. Durante su recorrida, dialogó con vecinos y vecinas y realizó una escucha atenta a las problemáticas que atraviesa el barrio.

“Estamos en la intersección de Posadas y Lugones donde vamos a realizar el nuevo asfalto para los vecinos. Estas calles estaban destruidas por el paso de AySA y las dejaron sin recomponer. Los vecinos están contentos de que el Gobierno local esté presente con estas obras en el barrio”, destacó el jefe comunal.

Las obras se ejecutan sobre la calle Lugones entre Gallardo y Emilio Lamarca, y contemplan un total de 2000 m². A su vez, sobre Posadas se realizarán 1000 m² de carpeta asfáltica.

El Plan de Asfalto de Tigre es un programa continuo del Municipio para mejorar la circulación y la calidad de vida en toda la comunidad, con obras activas en distintas localidades.