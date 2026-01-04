Conducía a alta velocidad, perdió el control del vehículo y volcó en Rincón de Milberg

El siniestro vial ocurrió en la rotonda de Camino de los Remeros y Ruta 27. Las ocupantes del rodado fueron asistidas por personal médico del SET. Todo quedó registrado por las cámaras municipales del Centro de Operaciones Tigre.

El sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre detectó un fuerte accidente vial en Rincón de Milberg: las víctimas fueron asistidas por personal médico y se encuentran fuera de peligro.

La vecina, que conducía a alta velocidad por Camino de los Remeros y Ruta 27, perdió el control del rodado y volcó luego de subisrse a la rotonda ubicada en lugar: viajaban dos personas.

De manera inmediata, los agentes del COT activaron el protocolo de asistencia y personal de Protección Ciudadana se acercó al lugar: se le realizó el control de alcoholemia a la conductora y el resultado dio negativo. Médicos del Sistema de Emergencias Tigre asistieron al espacio y constataron que las víctimas estaban fuera de peligro.

