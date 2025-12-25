La UNPAZ será la primera universidad en otorgar el doctorado honoris causa al Indio Solari

La Universidad Nacional de José C. Paz aprobó por unanimidad el otorgamiento del título de Doctor Honoris Causa a Carlos “Indio” Solari, convirtiéndose en la primera universidad en reconocer con esta distinción a uno de los artistas más influyentes de la cultura popular argentina.

La iniciativa fue impulsada por el Centro de Estudiantes de la UNPAZ, que promovió el proyecto y lo canalizó institucionalmente a través de las y los consejeros superiores representantes del claustro estudiantil y nodocente, quienes llevaron la propuesta al Consejo Superior de la universidad.

Este reconocimiento al Indio Solari expresa el vínculo profundo entre la universidad pública y las expresiones culturales que han marcado a generaciones enteras. Su obra no sólo constituye un legado artístico de enorme relevancia, sino también una experiencia colectiva que se construye en comunidad, en encuentros y rituales culturales que forman parte de la memoria social del pueblo argentino.

Que esta distinción surja desde el movimiento estudiantil y los claustros de trabajadores reafirma una concepción de universidad democrática, participativa y comprometida con su territorio, donde la comunidad universitaria no es espectadora, sino protagonista de las decisiones institucionales.

Al respecto, la estudiante y consejera superior, Mariela Fernández, afirmó que “reconocer al Indio Solari es reconocer una obra profundamente ligada a la historia social y política argentina. Su legado dialoga con las juventudes porque interpela, incomoda y propone pensar el mundo desde un lugar crítico y colectivo.

Desde el movimiento estudiantil creemos que la universidad pública debe poner en valor estos saberes que no están sólo en los libros, sino también en la cultura popular.”

“Que la UNPAZ sea la primera universidad en reconocerlo con un Doctorado Honoris Causa expresa una universidad que dialoga con su tiempo y con las juventudes que encuentran en su legado una forma de pensar críticamente la realidad”, expresó la consejera y militante de la organización Descamisados.