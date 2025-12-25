Julio Zamora: “Deseo un 2026 con paz, prosperidad, trabajo y oportunidades para todos los vecinos de Tigre”

“En un contexto donde el empleo escasea, lo que uno pretende es que la economía fluya y que el pan llegue a la mesa de todos los argentinos”, fue el mensaje del intendente durante la recorrida de navidad por distintos establecimientos del distrito, que darán servicio durante la Nochebuena.

Como cada año, en vísperas de Navidad, el intendente de Tigre, Julio Zamora, realizó su tradicional recorrida por distintas instituciones y dependencias municipales que permanecerán en funcionamiento durante la Nochebuena. Comenzó en el Hogar Santa Rosa de Tigre centro; luego se trasladó al Centro de Operaciones Tigre (COT), y culminó en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Benavídez.

“Como todos los años, estamos visitando esas instituciones que trabajan por nosotros, que velan por nuestra comunidad y que realizan tareas solidarias. En este caso, estuvimos en el Hogar Santa Rosa, una obra inmensa del Hogar Don Orione, que llena de orgullo a todos los vecinos de Tigre. Visitamos el Centro de Operaciones Tigre (COT), donde durante los 365 días del año, día y noche, están velando por la vida y los bienes de los vecinos. Y por último, en los Bomberos de Benavídez para saludarlos y agradecerles toda la tarea que realizan en el cuidado de nuestra población”, expresó Zamora.

De cara a 2026, además, afirmó su anhelo para la comunidad local: “Paz, prosperidad y seguir siendo un Municipio seguro para todos los vecinos, con oportunidades para todos. En un contexto donde el trabajo escasea y hay dificultades económicas, lo que uno espera es que el próximo año la economía fluya y que el pan esté en la mesa de todos los argentinos”.

Zamora inició su recorrida en horas del medio día y, en cada establecimiento, dialogó con el personal encargado de cada uno para desear buenos deseos de cara a la Nochebuena. Asimismo, realizó un brindis con los integrantes de cada institución, resaltando la labor de quienes trabajan al servicio de la comunidad.

Durante la jornada, el jefe comunal destacó el compromiso y la vocación de servicio del personal municipal y de las fuerzas que trabajan para cuidar a la comunidad, incluso en fechas tan significativas como la Navidad.