Julio Zamora: “Hay problemáticas de género que aún persisten y debemos seguir trabajando con mucho compromiso”

El intendente se reunió con integrantes del Programa Mujeres Emprendedoras, iniciativa que lleva 14 años y tiene como finalidad fomentar la autonomía económica de mujeres y personas LGBTI+. Durante la actividad, el jefe distrital dialogó con las presentes y destacó que “la aprobación del presupuesto en el HCD permite continuar con esta política“.

En el Club Tigre Juniors del centro de la ciudad, el intendente Julio Zamora mantuvo un encuentro con vecinas que integran el programa municipal Mujeres Emprendedoras, a 14 años del 14° aniversario de su creación. Allí, destacó que la comuna debe seguir trabajando para erradicar las problemáticas de género que aún persisten.

En esta línea, agregó: “La Secretaría de Mujeres, Géneros e Infancias tiene un equipo interdisciplinario que trabaja con políticas de contención. Fue importante la aprobación del presupuesto en el HCD para mantener este tipo de actividades en el tiempo”.

En la actividad, Zamora y su equipo de trabajo dialogaron con las presentes, quienes les compartieron a los funcionarios la actualidad del programa y sus experiencias, como así también la importancia del Estado municipal en este tipo de políticas que buscan achicar las desigualdades de género.

En el marco festivo de Navidad y año nuevo, este es el cronograma del Programa Mujeres Emprendedoras (PME):

– Miércoles a domingos y feriados de 12 a 18 en la Estación Fluvial

– Jueves a domingos y feriados en el local 300 del Puerto de Frutos

“Celebramos los 14 años de Mujeres Emprendedoras, espacio del que participan más de 70 vecinas de la ciudad. También, reflexionamos sobre la importancia de la continuidad de este programa en el distrito. Es un espacio de acompañamiento, de promoción de derechos y de prevención de las violencias, desarrollado con la mano tendida del intendente Julio Zamora”, destacó la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri.

El PME es una política pública impulsada por el Municipio de Tigre con el objetivo de fomentar la autonomía económica de mujeres y personas LGBTI+. El programa, aparte de la comercialización de artesanías, contempla una serie de talleres con perspectiva de género y la autogestión.