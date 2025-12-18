“Ante el retiro de los gobiernos nacional y provincial, la comunidad de Tigre continúa sosteniendo políticas en materia social“

Se lo dijo el intendente Julio Zamora a trabajadoras vecinales. En el Polideportivo Mariano Moreno de Troncos del Talar, el Municipio agasajó a más de 700 vecinas que llevan adelante tareas en el territorio. Durante el encuentro, el intendente enfatizó en la importancia de la labor que realizan para conocer de primera mano lo que sucede en los barrios de la ciudad.

El intendente Julio Zamora, junto a la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, reconocieron a centenares de trabajadoras vecinales de distintas localidades del territorio por la importante tarea que llevan adelante en la comunidad. En esta línea, el jefe municipal apuntó a los gobiernos nacional y provincial por la falta de políticas sociales y agregó: “Tigre sigue sosteniendo iniciativas profundas en materia social”.

Además, destacó la importancia del trabajo articulado de las delegaciones y las áreas de Salud, Desarrollo Social y Deportes para atender las necesidades comunitarias y cerró: “Eso habla de la prioridad que tiene esta gestión municipal que ya lleva 12 años y que ha sostenido a lo largo de todo este tiempo iniciativas en esos sectores”.

En esta oportunidad, fueron reconocidas más de 720 vecinas que ejecutan tareas con el sector de la población más vulnerable de la ciudad. En tanto Zamora y su equipo de trabajo dialogaron con las presentes sobre las necesidades en cada uno de los territorios del distrito.

“Las trabajadoras vecinales son una parte importante para el Municipio de Tigre porque son personas que conocen su barrio, los territorios y las necesidades. Vemos personas que se comprometen con el otro y se involucran en todo”, enfatizó la secretaria Gisela Zamora. La iniciativa comenzó originalmente en 1994 con el programa “Más Vida”, que tenía el noble objetivo de combatir la desnutrición y la mortalidad infantil en las zonas más vulnerables.

Alejandra Rosales, vecina que ejecuta labores en Don Torcuato, destacó: “Nuestro trabajo es ayudar a la gente, estamos para eso”. Además, Nelly Esmeralda, de Dique Luján, agregó: “Es muy gratificante que nos reconozcan y lindo reencontrarnos con todas las compañeras que trabajamos. El Municipio nos ayuda mucho a solucionar los inconvenientes que tiene la comunidad”.