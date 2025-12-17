El programa “1000 Días” acompañó a 600 madres en el cuidado integral del embarazo y de sus hijos

Desde su lanzamiento en abril de este año, el programa del Municipio de San Isidro brinda acompañamiento integral a mujeres embarazadas y niños hasta los dos años. La iniciativa pone especial énfasis en familias en situación de vulnerabilidad y busca reducir la prematurez y la mortalidad materno-infantil mediante seguimiento personalizado, operativos móviles en los barrios y acciones de promoción de la salud.

Esta mañana se realizó el “Encuentro Navideño del Programa 1000 Días”, una jornada especial dedicada a celebrar, cuidar y acompañar a embarazadas, mamás y bebés. El evento, que se llevó a cabo en el Museo del Juguete, reunió a familias en un espacio de celebración, salud y comunidad como cierre de año, y contó con la participación del intendente Ramón Lanús y del Secretario de Salud, Pablo De la Torre.

El Programa 1000 Días, una iniciativa estratégica dependiente de la Secretaría de Salud del Municipio, fue diseñado para garantizar el acceso al sistema de salud de mujeres embarazadas y niños hasta los dos años de edad, especialmente aquellos que no tienen acceso a controles médicos. Este programa busca reducir la prematurez y la morbimortalidad materno-infantil, promoviendo una atención integral y personalizada.

“Invertir en la primera infancia es una de las decisiones más importantes que puede tomar una comunidad. Es apostar al futuro, es cuidar hoy a quienes mañana van a ser los protagonistas de San Isidro. Vamos a seguir acompañando a las madres, fortalecimiento este programa que apunta a su cuidado y el de sus hijos en una de las etapas mas importantes de la vida”, sostuvo Ramón Lanús.

Desde que inició el programa en abril de este año, el equipo de Salud del Municipio acompañó a 601 madres en su embarazo, tanto en la etapa prenatal como posterior, con el cuidado pediátrico de los recién nacidos. Actualmente, el programa continúa acompañando a unas 158 madres, 80 embarazadas y 78 que ya tuvieron a sus hijos.

Este evento de cierre incluyó una bienvenida general con el anuncio de los servicios disponibles, como ecografías, orientación pediátrica, consultas obstétricas, estudios de laboratorio, vacunación de calendario y talleres. Durante la jornada se realizaron talleres navideños y charlas, un pesebre viviente y también se realizó la entrega de certificados de los cursos de oficios que brinda el programa para que las madres tengan una salida laboral.

El programa 1000 Días incluye tres ejes de acción fundamentales:

Acompañamiento personalizado: orientación y seguimiento individualizado para mujeres embarazadas y familias, con énfasis en situaciones de vulnerabilidad, para facilitar la adherencia al sistema de salud. Operativos materno-infantiles: unidades móviles recorren los barrios del distrito todos los viernes, equipadas con servicios de ecografía, vacunación y orientación obstétrica y pediátrica, acercando la atención sanitaria a los vecinos. Promoción y prevención: acciones educativas y preventivas para fomentar hábitos saludables y garantizar el acceso a los servicios municipales disponibles para esta etapa crucial del desarrollo.

También dispone de una línea telefónica de contacto exclusiva, donde las embarazadas de San Isidro pueden recibir información, orientación y apoyo.