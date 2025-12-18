Vicente López celebra sus 120 años de historia con un gran evento en el Paseo de la Costa

Este domingo 21 de diciembre Vicente López cumple 120 años y lo celebra con una noche especial abierta a toda la comunidad. Los vecinos podrán participar de una jornada única en el Paseo de la Costa, pensada para recorrer la historia del municipio y celebrar el presente de la ciudad que eligen todos los días.

La celebración tendrá lugar desde las 19:30 horas en el cruce de Urquiza y el río, un espacio emblemático del distrito que será el escenario de una propuesta cultural y artística para toda la familia.

Durante la noche habrá música en vivo, proyecciones audiovisuales para recorrer la historia del municipio desde la voz de los vecinos, y un impactante show de luces con drones, acompañados por foodtrucks que acercarán propuestas gastronómicas variadas hasta la medianoche.

La propuesta también busca destacar el talento local, en un encuentro pensado para recibir a todas las edades. El cronograma incluye la etapa final del concurso de talento musical Bandas de mi Barrio, que disputarán los artistas locales Anna Blou, Tomi Temp, Tuconis, Jinete Lendrix y Sofi B, y un gran cierre musical a cargo de Banda XXI.

A lo largo de sus 120 años, Vicente López fue construyendo una identidad marcada por su comunidad, su costa, sus barrios y su vida cultural. Este aniversario es una oportunidad para reencontrarse con esa historia y seguir proyectando el futuro de la ciudad.

La entrada es libre y gratuita. Para conocer más detalles sobre el evento, se puede ingresar en: vicentelopez.gov.ar/aniversariodevl