Papá Noel visita a San Fernando con Desfiles de Navidad y fotos en familia

El personaje más esperado regresa con sus ayudantes los centros comerciales de Virreyes Oeste (miércoles 17/12), la calle Constitución (jueves 18/12), Victoria (viernes 19/12), el Parque Náutico (sábado 20/12) y Virreyes centro (domingo 21/12). De forma libre y gratuita se sacará fotos instantáneas de 17h a 19.30h; y desde las 20h desfilará con su trineo.

San Fernando nuevamente espera la una de las épocas más lindas del año con sus espacios públicos y centros comerciales decorados para la Navidad, con la ilusión de recibir a Papá Noel y sus amigos, con espectáculos de participación libre y gratuita. Ellos se tomarán fotos instantáneas de 17 a 19.30h y desde las 20h presentarán su desfile, durante cinco días en distintos puntos de la ciudad.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

► Miércoles 17/12 en Virreyes Oeste:

17 a 19.30h Fotos con Papá Noel en Virreyes Oeste (Avellaneda y España).

20h, Desfile por Av. Avellaneda, de España a Málaga.

► Jueves 18/12 en San Fernando Centro

17 a 19.30h, Fotos con Papá Noel en la Plaza Mitre (Madero y Constitución).

20h, Desfile por Constitución, desde Colón a Madero.

► Viernes 19/12 en Victoria

17 a 19.30h, Fotos con Papá Noel en la Plaza Dorrego (Ing. White y Constitución).

20h, Desfile por Santamarina, desde Av. Perón a Lavalle.

► Sábado 20/12 en el Parque Náutico de San Fernando:

17 a 19.30h, Fotos con Papá Noel en Almirante Martin y el Río.

20h, Desfile en el Centro de Exposiciones Parque Náutico, Almirante Martin y el Río.

► Domingo 21/12 en Virreyes:

17 a 19.30h, Fotos con Papá Noel frente a la Estación Virreyes (Avellaneda y Brandsen).

20h, Desfile por Av. Avellaneda, de Brandsen a Sobremonte.

En caso de lluvia, los eventos podrían ser reprogramados. Más información en la página web del Municipio www.sanfernando.gob.ar y en las redes sociales @SanFerMunicipio