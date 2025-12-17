Camino a los Oscar: el Cine York presenta dos funciones gratuitas de “Belén”

“Belén” sigue su camino a los Óscar y Vicente López lo celebra con dos proyecciones gratuitas este viernes en el mítico Cine York (Juan Bautista Alberdi 895, Olivos).

En las últimas horas se anunció que el film argentino quedó en la lista corta de preseleccionadas como Mejor Película Internacional.

La película, dirigida por Dolores Fonzi, fue ampliamente reconocida por la crítica y el circuito de festivales en todo el mundo, y es la elegida para representar a Argentina en los premios Oscar 2026. También fue galardonada con dos premios en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde estuvo nominada para la Concha de Oro.

Las funciones serán este viernes 19 de diciembre a las 18 y 20:30 horas. Las entradas son gratuitas y se otorgarán por orden de llegada.

Inspirada en el caso real de una joven tucumana, la película reconstruye una de las historias judiciales más conmovedoras de los últimos años en Argentina.

El film narra el calvario de Julieta (interpretada por Camila Pláate), una joven acusada injustamente tras una emergencia médica, que enfrenta una posible condena a prisión por un hecho que no cometió. La historia sigue su vínculo con Soledad Deza (Dolores Fonzi), la abogada que asume su defensa.

Estás proyecciones forman parte del ciclo “Miradas Argentinas”, que busca celebrar el cine nacional. En este sentido, los vecinos también podrán disfrutar de otras películas, tales como “Buscando a Shakespeare”, un documental de Gustavo Garzón y Mariana Sagasti. También se llevarán a cabo funciones de la recientemente estrenada “La muerte de un comediante” con la dirección de Javier Beltramino y Diego Peretti, quien además la protagoniza.

Para conocer todas las propuestas, los interesados pueden ingresar a https://lumiton.ar/grupo_de_eventos/miradas-argentinas