Entrega de certificados oficiales de Formación en Oficios, presentación de bandera y denuncia de burocracia educativa

El 16 de diciembre de 2025 se llevó a cabo en el CERMUN la entrega de Certificados Oficiales del Centro de Formación Profesional 401, del Centro de Formación Laboral 402 y de la Escuela Profesional Secundaria.

Luego de las palabras del director del CFP 401 que hizo un raconto de las actividades realizadas a lo largo de 2025 y expresó agradecimiento a todo el personal y estudiantes tocó la palabra al Director del CFL 402 Victor Zalazar quien, mediante su encendida oratoria, hizo desplegar la flamante bandera del Centro de Formación 402 con cuatro instructores que continúan desde marzo del año 2000 “cuando en José C. Paz no había nada y Mario Ishii, hoy senador, seis veces intendente y Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje se puso el municipio al hombro”

En tono polémico denunció, como lo hace en sus redes sociales y su columna en TELERED, las graves deficiencias del sistema educativo tal como Mario Ishii también hace en todos los Foros Internacionales. Subrayó “que en el año 2000 cuando Mario Alberto Ishii comenzó a levantar el municipio, nadie de los que hoy rondan en la Educación oficial estaban para ayudar pero ahora son los burocratas del sistema educativo” Animó a todos a “no dejarse vencer por los profetas del desánimo” y a continuar la formación el año próximo”

Hizo poner de pie a las autoridades presentes y aplaudir a los egresados subrayando que esa bandera no solo era de ellos sino de los cientos de egresados a lo largo de esos 25 años.

Zalazar es además Secretario del Consejo de José C. Paz, Ciudad del Aprendizaje que preside Mario Alberto Ishii y Secretario/Coordinador del COPRET local y mantiene una fluida y diaria comunicación con el senador provincial.