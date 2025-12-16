Finalizó la instalación de 70 cámaras de seguridad en Villa Adelina con tecnología 4K y con IA

El Municipio de San Isidro avanza con su plan de instalación de cámaras inteligentes. En Villa Adelina más que duplicó la cantidad de dispositivos, pasando de 30 viejos a 70 nuevos, ganando cobertura y dando un salto tecnológico. Ya se colocaron cerca de 2.000 equipos en todo el distrito.

En un hito clave para modernizar la prevención del delito, el Municipio de San Isidro completó el despliegue de 70 nuevas cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial en Villa Adelina, una cifra que eleva significativamente la capacidad de respuesta respecto a las 30 unidades que funcionaban anteriormente. Este refuerzo tecnológico forma parte de un plan distrital para alcanzar las 2.646 cámaras en este año, brindando al Centro de Operaciones Municipal (COM) herramientas de última generación para procesar alertas en tiempo real.

La instalación se concentró estratégicamente para dar fin a los puntos ciegos en las zonas más transitadas de la localidad. El despliegue de los nuevos equipos alcanzó arterias fundamentales como Av. Fondo de la Legua, Av. Bernardo Ader, Av. de Mayo, Curupaytí, El Indio, Pedernera, Los Fortines, Joaquín V. González, Luis María Drago y Perito Moreno, garantizando una cobertura total en estos sectores clave.

Desde el municipio explicaron que el cambio no es solo cuantitativo, sino cualitativo. Villa Adelina contaba anteriormente con 30 cámaras HD, muchas de ellas con equipos ya obsoletos. La incorporación de las 70 nuevas unidades equipadas con IA y resolución 4K representa un incremento del 130% en dispositivos de tecnología avanzada en la zona.

Los nuevos equipos cuentan con sistemas multisensor de 5 cámaras, visión nocturna y un potente zoom de 200 metros, lo que permite un seguimiento nítido de cualquier actividad en la vía pública, incluso en condiciones de baja luminosidad.

Además de las calles residenciales y comerciales, el refuerzo alcanzó a los espacios públicos y plazas. También se potenciaron los puntos de acceso en la autopista Ramal Tigre, donde se utilizan cámaras lectoras de patentes (LPR) para detectar vehículos con pedido de captura.

La tecnología de IA permite procesar imágenes para el reconocimiento detallado de personas, vehículos y matrículas de forma automática.

Este sistema hace foco en tres ejes: la efectividad para el esclarecimiento de delitos, la celeridad en la obtención de evidencias para la Justicia y la integración de todas las imágenes en una sola plataforma.

“Esto permite una mayor prevención y una respuesta policial más eficiente, facilitando la investigación y reduciendo los márgenes de impunidad en las áreas urbanas”, destacaron desde el municipio.

Hasta el momento, con cerca de 2.000 cámaras ya colocadas, San Isidro se encamina a consolidar uno de los anillos de seguridad digital más densos del Gran Buenos Aires durante este 2025.